Caressa: "Perché accanirsi su Lautaro? Anche Maradona e Zidane sbagliavano..."

Nel corso di Deejay Football Club, il giornalista Fabio Caressa ha detto la sua sulle critiche nei confronti del capitano nerazzurro Lautaro Martinez

TuttoNapoli.net

Nel corso di Deejay Football Club, il giornalista Fabio Caressa ha detto la sua sulle critiche piovute nei confronti del capitano nerazzurro Lautaro Martinez per l'errore dal dischetto nella sfida di Champions contro l'Atletico Madrid: "Non mi è piaciuto questo accanimento sul rigore di Lautaro Martinez. Un po’ è scherzo, un po’ è accanimento. Primo, non ha sbagliato solo Lautaro. Secondo, nella storia del calcio hanno sbagliato tutti i più grandi. Ha sbagliato Zidane, ha sbagliato Maradona. Tutti i più grandi hanno sbagliato il calcio di rigore".