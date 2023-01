Caressa: “Si vince a giugno, non a gennaio. Campione di inverno non è campione di niente”

Fabio Caressa, giornalista e volto di Sky Sport, è intervenuto a Televomero nel corso de ‘Il Bello Del Calcio’

Fabio Caressa , giornalista e volto di Sky Sport , è intervenuto a Televomero nel corso de ‘Il Bello Del Calcio’ e ha parlato delle prestazioni del rendimento del Napoli in queste due prime due giornate di campionato dopo la sosta: “I campionati non si vincono a gennaio, è un concetto vecchio quello di campione in questa fase e inoltre conosco la scaramanzia dei tifosi azzurri. Si deve uscire dalla retorica delle parole, il campione di inverno non è campione di niente perché i campionati si vincono a giugno. Non siamo ancora al giro di boa della stagione, fino a questo momento il Napoli ha giocato a un livello nettamente superiore e Spalletti ha dimostrato di essere molto bravo e per certi versi visionario.

Ha cambiato tanto nelle sue squadre, anche quando era a Roma. Gli azzurri hanno fatto bene sia in Italia che in Champions, ma come si capisce anche dalle parole di Luciano non si è ancora vinto nulla. E’ una questione di mentalità. Non è nemmeno vero che il primo a metà stagione vince di conseguenza lo Scudetto, siamo nel 2023 e inoltre adesso ci sono più squadre del passato e il calendario asimmetrico.

Napoli-Juventus? Il fatto di considerare i bianconeri una rivale dimostra quanto siano cambiate le cose rispetto a 2 mesi fa, a livello di gioco il Napoli ha dimostrato di essere superiore e il vantaggio per gli azzurri è quello di poter gestire una sfida di per sé non decisiva. La Juventus adesso realizza molto rispetto a quanto produce, la verità sul loro stato di forma sta nel mezzo. Gli azzurri a Genova hanno fatto dei passi avanti rispetto a San Siro e non devono avere paura, ma preoccuparsi solo di giocare come sanno”.