Caressa: "Sul Napoli pesa l'assenza del mostro, ma la vittoria di Lecce è un segno"

TuttoNapoli.net

Nel corso di 'Deejay Football Club', è intervenuto il giornalista Sky Fabio Caressa: "Sul Napoli sta pesando l’assenza del mostro Osimhen. Raspadori prima punta, secondo me, è più temibile di Simeone. Quando vinci partite come quella di Lecce è un segno. Alla sfortuna non ci credo. Lukaku ha sbagliato due gol in due partite che segnavamo pure io e Zazzaroni. Anzi c’è un dato expected goals che ci dice erano occasioni che sarebbero entrate in rete nel 93% e nel 95% dei casi".