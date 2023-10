Carmignani difende Meret: "Fatto grandissimo campionato, perché rovinare tutto criticandolo?"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Pietro Carmignani, ex portiere di Napoli e Fiorentina.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Pietro Carmignani, ex portiere di Napoli e Fiorentina: "Oggi i difensori sono merce rara. In area, con chiunque tu sia, si marca ad uomo. Il calcio è duttilità, devi fare una cosa e l’altra, interpretare la partita a seconda delle esigenze.

Differenze tra Napoli e Firenze? Il pubblico fiorentino è abbastanza polemico nei confronti della propria squadra, il toscano è criticone. Il napoletano è un pubblico appassionato, l’amore per la squadra viene prima della critica. A Firenze, quando c’è da criticare, si perde il senso della squadra.

La mia accoglienza a Napoli? Un periodo di rinnovamento per il Napoli, Zoff andò a Torino ed io a Napoli, insieme a me un sacco di soldi, quindi con Chiappella ci siamo rinnovati e abbiamo finito alla grande, facendo un campionato in cui ho avuto modo di far bene e di schierarmi dalla parte del pubblico. Tra i pali ero bravo, ma dovevo uscire, oggi non escono più, restano incollati alla linea di porta. Meret? Una volta ho preso quel gol a Treviso. Lì non si può fare niente.

Gol sul tacco di Luis Alberto? Un gran colpo di Luis Alberto, una palla rasoterra. Meret è stato spesso criticato negli anni, poi doveva andare via, si è conquistato la fiducia, ha fatto un grande campionato, il Napoli ha fatto un grandissimo campionato anche per Meret, adesso vogliamo rovinare tutto quanto criticando?".