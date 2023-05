Carnevale su Osimhen: "E' stato il trascinatore ma deve essere grato al Napoli"

Il responsabile degli scout dell'Udinese ed ex attaccante azzurro Andrea Carnevale ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna del Corriere dello Sport di Victor Osimhen

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il responsabile degli scout dell'Udinese ed ex attaccante azzurro Andrea Carnevale ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna del Corriere dello Sport di Victor Osimhen: "Quanto vale? Non saprei, è stato il trascinatore, ma deve essere grato al Napoli che gli è servito per esplodere. Il gioco di Spalletti è funzionale per il centravanti e anche a me, non lo nego, avrebbe fatto piacere giocare così. Bisogna solo buttarla dentro".