Carnevale su Spalletti: "E' il miglior tecnico in A, fossi un giovane allenatore mi ispirerei a lui"

© foto di Federico De Luca

Il Mattino di oggi intervista Andrea Carnevale, doppio ex di Napoli e Roma in vista della partita del prossimo turno. Si sfideranno due grandi allenatori come Spalletti e Mourinho: "Luciano mi colpì già a Udine per la straordinaria meticolosità e dedizione sul lavoro, arrivava in ufficio alle 9 per preparare tutto nei minimi dettagli con il suo staff. Si è confermato negli anni e per me ora è il miglior tecnico in Serie A.