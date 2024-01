Carnevali su Traore: “Spero che a Napoli torni sui livelli di quando era a Sassuolo”

L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato a TMW Radio, queste le sue parole a partire dalla stagione dei neroverdi

L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato a TMW Radio, queste le sue parole a partire dalla stagione dei neroverdi: "Siamo in linea con quello che ci aspettavamo. Abbiamo cambiato molto ed eravamo coscienti delle difficoltà. Meritavamo qualche punto in più ma spero che si possa recuperare il terreno perso nella seconda parte della stagione".

È rimasto sorpreso dal ritorno di Traore in Italia, a Napoli?

"Sono stato un po' sorpreso dal fatto che non sia riuscito a continuare l'avventura in Premier League, è stato un po' sfortunato dal punto di vista degli infortuni. Spero che a Napoli torni sui livelli di quando era a Sassuolo, ma mi dispiace non sia rimasto in Inghilterra".