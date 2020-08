Carraro: "Napoli cerca introiti dalle tv, è un gioco delle parti inevitabile"

Franco Carraro, ex Presidente della FIGC, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il calcio cerca di avere più introiti possibile. Quello con le televisioni, per. I diritti TV, è un gioco di parti inevitabile. Affinché la Lega sia imprenditrice è necessario che le varie società cambino modo di pensare. Una cosa è la rivalità sportiva, altra cosa è la parte imprenditoriale. Se si riesce a fare questa differenziazione, la Lega potrebbe acquisire la possibilità di gestire i diritti televisivi. Non possono litigare tra di loro e non parlare degli interessi comuni. Gli USA sono un fenomeno speciale. Avere una squadra di basket o di football, in America, è come gestire una qualunque attività imprenditoriale. Loro sono lontano anni luce da noi".