Carratelli: "Allegri è un furbone, aspettiamoci una partita difficile per il Napoli"

Mimmo Carratelli, firma storica del giornalismo napoletano, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Momento difficile per il Napoli, sta col fiato corto e ha avuto infortuni e squalifiche. La Juve ha il vantaggio che anche se gioca al risparmio, col vecchio gioco all’italiana, riesce a fare risultato. Partita difficile per il Napoli, ma avendo più di mezzo scudetto sulle maglie vediamo cosà accadrà a Torino. Il Napoli è al vertice del calcio italiano da una decina d’anni, ha dato spettacolo, ora è un momento delicato con questa flessione. Molto dipende dallo stato di forma di Osimhen, che è stato marcato in modo intelligente dai difensori del Milan. La Juve farà lo stesso, essendo una squadra molto tattica. Allegri è un furbone, quindi aspettiamoci una partita difficile.

E’ tornato il vero tifo al Maradona? Un applauso al pubblico napoletano, soprattutto a quelli che avevano contestato De Laurentiis. Ora abbiamo un Maradona al massimo dell’entusiasmo, servirà molto in queste ultime partite casalinghe. Meglio fare gli 11 punti che restano per non restare troppo sulla corda. Vediamo questa partita con la Juve cosà dirà del Napoli, se ha acquistato la brillantezza”.