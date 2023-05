Carratelli: "Cambiare Spalletti sarebbe un salto nel buio! Giuntoli? Ora vede tutto in bianco e nero..."

Mimmo Carratelli, firma storico del giornalismo napoletano, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

Mimmo Carratelli, firma storico del giornalismo napoletano, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Spalletti via? Cambiare con un allenatore che non conosce i giocatori sarebbe sbagliato, quasi un salto nel buio. La guida tecnica deve perdurare almeno altri due anni. Giuntoli? Lui posso capirlo, otto anni sono parecchi e ha fatto benissimo. Potrebbe fare ancora molto, ma se vuole andare altrove è giusto che De Laurentiis lo premi. Dispiace che vada proprio alla Juve, ma ora vedrà tutto in bianco e nero mentre qui è tutto a colori".