Carratelli: "Cuadrado e Chiesa pericoli numeri uno, Lozano e Insigne dovranno sacrificarsi"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Mimmo Carratelli ha parlato di Juventus-Napoli: “Finalmente si gioca. Cuadrado e Chiesa saranno i grandi pericoli per il Napoli, Lozano e Insigne dovranno sacrificarsi nel doppio ruolo. Per la Juve dovesse perdere andrebbe fuori di testa e di bilancio, sarebbe un crollo clamoroso. La Juve è sotto pressione perché dopo avrà anche la sfida contro l’Atalanta, se dovesse perdere col Napoli sarebbe la fine per i bianconeri. Il Napoli ha un bilancio pulito e senza debiti, non sarebbe una catastrofe la non qualificazione in Champions. Non vedo previsioni catastrofiche per il club azzurro che non credo debba vedere i suoi gioielli”.