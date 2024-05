Carratelli: "Da ADL mi aspetto parole diverse, ma ora immagino una sorpresa sul tecnico"

Mimmo Carratelli, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Mimmo Carratelli, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La storia dice che a parte Inter, Juventus e Milan nessuno ha mai vinto due scudetti di fila. Sostanzialmente De Laurentiis può anche aver ragione, ma da un presidente mi aspetto sempre un entusiasmo diverso. L’occasione per bissare c’era, forse se fosse rimasto Spalletti sarebbe stato più facile. I pronostici di questa stagione dicevano che se la sarebbero giocata Napoli ed Inter.

Spalletti è stato uno stregone, uno che rimane in uno stanzino a Castel Volturno per tutto il campionato e che pensava al calcio 24 ore su 24 non poteva che essere un leader. Coinvolgeva tutti col sorriso e convinse la squadra che era fatta da campioni assoluti. E’ stato lo scudetto di Spalletti e dei ventisei goal di Osimhen, poi quest’anno abbiamo pagato. Il Napoli ha questo destino, se vince poi la deve pagare. Nuovo alllenatore? Mi aspetto una sorpresa”.