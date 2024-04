Carratelli: "Il prossimo sarà l'anno più difficile per ADL. Magari trova un altro Benitez..."

Il giornalista Mimmo Carratelli è intervenuto a Radio Marte per commentare il momento vissuto dagli azzurri

Il giornalista Mimmo Carratelli è intervenuto a Radio Marte per commentare il momento vissuto dagli azzurri: "Speriamo che il Napoli concluda questo campionato in qualche modo e con dignità. Meglio, per la prossima stagione, un’annatasenza coppe, forse: con una squadra da ricostruire, è meglio avere un'intera settimana per lavorare. I 30 milioni dell'Europa League, però, sarebbero utili.

De Laurentiis è un paravento… e lo si vede anche con i giornalisti: con lui ho perso, perché ha eluso la mia domanda, o almeno non ho vinto, pur avendogli rivolto un quesito preciso nell’ultima sua conferenza. Lui dribbla le risposte che ti aspetti e sembra Higuain. L'anno prossimo sarà difficile, forse il più difficile dei 20 anni da presidente del Napoli: gli auguro di fare bene le sue scelte, magari avendo anche un po’ di fortuna, o trovando un nuovo Benitez”.