Carratelli: "Se resta Osimhen c'è speranza per la Champions! E c'è un altro campione..."

Mimmo Carratelli, firma storica del giornalismo napoletano, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Vedo che nelle griglie il Napoli è in prima fila insieme all'Inter, dietro Milan e Juventus. Io dico che se rimane Osimhen c'è qualche speranza anche per la Champions League. Il fatto è che non sappiamo ancora come sarà il Napoli di Garcia.

Per me in casa abbiamo un campione che è Raspadori, è uno decisivo, vede il gioco prima di tutti e potrebbe starci in questo Napoli nel ruolo di fantasista. Cajuste? Non mi sembra molto simile ad Anguissa. Ma comunque bisogna puntare molto su Raspadori, non può stare un altro anno in panchina per subentrare".