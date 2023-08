Caruso: "Ora i giovani vogliono venire al Napoli. Natan? Se era seguito dai top club..."

Ciro Caruso, ex difensore del Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Ciro Caruso, ex difensore del Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Ho sentito dire che Natan era attenzionato dai grandi club europei, se il Napoli l'ha voluto è perché ha visto qualcosa di importante in lui. Il Napoli è un club in cui i giovani vogliono venire, c'è un tifo spettacolare, si vive benissimo ed è una società con grandi ambizioni".