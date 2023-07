Caruso perplesso su un obiettivo azzurro: “Non darebbe garanzie a livello internazionale”

L'ex azzurro e talent scout Ciro Caruso è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live, in onda su Radio Marte

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex azzurro e talent scout Ciro Caruso è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live, in onda su Radio Marte: “L'erede di Kim? Non sarà facile trovare un difensore di grande qualità come il coreano, darei spazio a giovani talenti... Scalvini? Giocatore molto importante, di grande livello e di prospettiva, però sinceramente non so quante garanzie potrebbe dare al Napoli a livello internazionale. La coppia Rrahmani-Scalvini in Champions potrebbe funzionare, però io non mi sentirei assolutamente tranquillo, tenendo conto di due fattori.

Innanzitutto il Napoli dovrebbe sborsare una cifra alta per strapparlo all'Atalanta e a quelle condizioni, 30-40 milioni, andrei più su un profilo di maggiore peso internazionale. In seconda analisi se il Napoli vuole difendere lo scudetto e, come è stato detto, fare strada in Champions ha forse bisogno di calciatori più pronti".