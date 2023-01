Casale: "Vi dico quali scelte di Spalletti non condivido nel ko contro l'Inter"

L'’allenatore Pasquale Casale è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

L’allenatore Pasquale Casale è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: "A Milano ho condiviso solo in parte le scelte di Spalletti. Comprendo le scelte conservatrici iniziali: la conferma di certe gerarchie interne e anche la conferma del modulo che ha permesso agli azzurri di fare tantissimi punti nella prima parte della stagione. Nel corso della partita, però, contro una squadra che si sapeva che avrebbe giocato così, secondo me bisognava cambiare. Raspadori, ad esempio, lo avrei fatto entrare in campo molto prima al posto di Kravatskhelia.