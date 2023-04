Casillas: "La finale Champions sarà Real Madrid-Napoli"

Chi giocherà la finale di Champions League del 10 giugno? Iker Casillas non ha dubbi: "La finale sarà Real Madrid-Napoli"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Chi giocherà la finale di Champions League del 10 giugno? Iker Casillas non ha dubbi: "La finale sarà Real Madrid-Napoli", ha detto l'ex portiere a DAZN. Un cammino difficile per entrambe: la squadra di Spalletti affronterà il Milan (con cui ha perso ieri 0-4), poi eventualmente la vincente di Inter-Benfica. I ragazzi di Ancelotti, invece, se la vedranno col Chelsea e poi, in caso di passaggio del turno, con la vincente di Bayern Monaco-Manchester City.