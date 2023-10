Caso Cicciobello Bomber, Preziosi sbotta: "Non mi interessa, non voglio commentare!"

Così Enrico Preziosi, proprietario della Giochi Preziosi al centro delle polemiche per il caso Cicciobello Bomber

Nessun commento. Così Enrico Preziosi, proprietario della Giochi Preziosi al centro delle polemiche per il caso (qui il comunicato del Napoli) Cicciobello Bomber, risponde alla chiamata della redazione di Radio Kiss Kiss Napoli che voleva un suo parere sulla questione: “La questione non mi interessa e non voglio commentare nulla”.