Caso Spalletti, Moratti: "Per ADL 3mln sono pochi? Per me ancora meno. Non l'avrei ostacolato"

© foto di Stefano Porta/PhotoViews

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, è tornato a parlare rilasciando una breve intervista a 'Cronache di Spogliatoio' dopo le dimissioni da parte di Roberto Mancini come commissario tecnico dell'Italia e la conseguente possibilità che Luciano Spalletti diventi il suo successore in Nazionale: "Tra Lukaku e De Laurentiis stanno succedendo cose che mi lasciano molto stupito".

L'ex numero uno nerazzurro non ha dubbi e bacchetta l'ex collega: "Capisco che per De Laurentiis ci sia una questione di principio con Spalletti, ma non vedo nessuna elasticità mentale, nessuna generosità. Se per lui 3 milioni di euro sono pochi per me lo sarebbero ancora meno e non mi sarei fermato davanti a questa cosa, non l’avrei ostacolata".