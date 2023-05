Caso: “Stagione straordinaria del Napoli nonostante l’immeritata eliminazione Champions”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Mimmo Caso, ex calciatore, tra le altre, di Napoli e Inter.



TuttoNapoli.net

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Mimmo Caso, ex calciatore, tra le altre, di Napoli e Inter.

Spalletti avrebbe forse meritato di andare avanti in Champions?

“Il Napoli ha fatto un percorso straordinario sino alla doppia sfida contro i rossoneri. Eravamo tutti convinti potesse arrivare in fondo ma, nel calcio, un conto è dire ed un conto è fare. Il Napoli, tuttavia, non è giunto al meglio al momento cruciale della stagione, con quella che ritengo essere l’assenza decisiva di Osimhen nella partita di San Siro. La stagione degli azzurri resta straordinaria, gli azzurri hanno dimostrato di essere la migliore squadra italiana e non sarà l’immeritata eliminazione europea ad inficiarne i meriti”.

Che partita sarà tra Napoli ed Inter?

“Credo che sia una partita di cartello in cui si sfidano le migliori rose di questo campionato. Le due formazioni migliori del nostro calcio in grado di coronare il sogno del tricolore e di una finale europea. Chiaramente, è una sfida che avrà molto più da dire per i nerazzurri, ancora in lotta per una qualificazione Champions. Il Napoli si concede alla meritata e comprensibile rilassatezza dei festeggiamenti, lasciando che anche una gara tanto importante si possa giocare con minori tensioni”.

Chi vede favorito nella sfida tra Lautaro ed Osimhen?

“Sono due giocatori straordinari, due cecchini fondamentali per il gioco delle rispettive squadre. Lautaro è un finalizzatore ritrovato per una squadra ha saputo rialzarsi dopo i mesi di profonda crisi. Osimhen è il finalizzatore, invece, di una coralità straordinaria come quella azzurra. Sarà un duello interessante che potrebbe garantire al nigeriano la ciliegina sulla torta dopo il traguardo storico del tricolore”.