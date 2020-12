Caso Suarez, ex procuratore Pecoraro: "Se Juve è coinvolta, violata la lealtà sportiva"

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - "Se la Juventus risultasse consapevolmente coinvolta nella vicenda Suarez, sul piano della giustizia calcistica sarebbe inevitabile considerare la violazione dell'articolo 1 del codice, quello sulla lealtà sportiva, al cospetto di un tentativo di tesserare un giocatore che invece tesserabile non era". Giuseppe Pecoraro, ex capo della procura della Figc, spiega all'ANSA il suo punto di vista sul caso all'origine dell'inchiesta penale della Procura di Perugia guidata da Raffaele Cantone. "Il ragionamento è lineare, e sempre parlando in via ipotetica, la posizione della Juve sarebbe chiara. Tra l'altro, se Suarez fosse stato tesserato avendo ottenuto la cittadinanza italiana grazie all'esame farsa all'università per stranieri di Perugia, avrebbe potuto giocare indebitamente tutto il campionato. Basta pensare a quello che è stato deciso per la Roma nella vicenda Djawara, dove un errore materiale è costato alla società giallorossa la sconfitta a tavolino nonostante il centrocampista avesse titolo a giocare in ogni caso, per capire i rischi per il club bianconero". "Un'altra cosa tengo a dire - conclude Pecoraro -, in caso di provato coinvolgimento della Juve mi aspetto dalla Lega un intervento significativo nel procedimento penale a tutela dell'immagine dell'intero movimento del calcio". (ANSA).