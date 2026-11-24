Cassano contro Allegri: “Non ha mai dato un’identità, a breve nessuno si ricorderà di lui”

Le parole di Antonio Cassano molto critico nei confronti dell'allenatore del Napoli Max Allegri

Antonio Cassano a Viva el Futbol ha parlato del lavoro di Allegri al Napoli: "Sono d'accordo con lui, il calcio di Allegri non esiste. Lui non ha mai dato niente alle proprie squadre. Lo capiamo o no? Le poche persone che rimangono devono capirlo. Non ha mai dato un'identità. Ha vinto sei scudetti ma che valore hanno? Quando lui smetterà, tra non molto, andrà nel dimenticatoio. Non ha dato niente nella comunicazione, nel saper allenatore, nel rapporto con i giocatori".

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