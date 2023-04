Cassano attacca Mourinho: "Può vincere quello che vuole, resta scarso! Calcio osceno"

Nel corso del suo intervento alla BoboTv, Antonio Cassano ha parlato ancora una volta sulla diatriba con Mourinho

Nel corso del suo intervento alla BoboTv, Antonio Cassano ha parlato ancora una volta sulla diatriba con Mourinho, rispondendo alle dichiarazioni dello Special One: "Mourinho ha vinto la coppa a Roma e a me non frega niente, può vincere quello che vuole, ma sta facendo fare delle figuracce oscene, uno scempio, litigi, espulsioni, disastri, giocatori insultati e fatti fuori. Io non voglio vincere niente, ho sempre giocato per far divertire i tifosi, non me ne frega niente dei trofei. Lui ha vinto facendo un calcio osceno, deve capire che è scarso come allenatore”.