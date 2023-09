Cassano: “Con Conte al posto di Garcia il Napoli sarebbe stato in pole per lo Scudetto”

Nel corso del suo intervento alla Bobotv su Twitch, Antonio Cassano è tornato a parlare del Napoli di Garcia

TuttoNapoli.net

Nel corso del suo intervento alla Bobotv su Twitch, Antonio Cassano è tornato a parlare del Napoli di Garcia: “Se al posto di Spalletti il Napoli avesse preso Conte che fa un calcio che a me non piace ma è efficace e lavori tanto fisicamente, allora avrei messo il Napoli in prima classe con l'Inter. Garcia, con tutto il rispetto, lo vedo molle e moscio per la piazza di Napoli che è tremenda”.