Cassano contro ADL: “Altro che visionario, gli è andata di c**o. Il merito è di Giuntoli e Spalletti”

Antonio Cassano, ex giocatore, ha parlato dello scudetto vinto dal Napoli spendendo parole d’elogio per Spalletti e Giuntoli e bacchettando invece De Laurentiis

TuttoNapoli.net

Antonio Cassano, ex giocatore, ha parlato dello scudetto vinto dal Napoli spendendo parole d’elogio per Spalletti e Giuntoli e bacchettando invece De Laurentiis: “Voto massimo a Giuntoli, Micheli e il suo staff. Giuntoli e i suoi collaboratori sono andati a scovare dei ragazzi eccezionali, sono sempre stati al fianco della squadra e dell’allenatore. Hanno fatto un ragazzo eccezionale, complimenti a loro. Voto insufficiente per me a De Laurentiis. Ma quale visionario, gli è andata di culo.

Ha trovato una squadra che grazie all’allenatore ha giocato in modo eccezionale, perché Spalletti si è ritrovato con sei giocatori in meno, senza acquisti. De Laurentiis ha passato la patata bollente all’allenatore dicendo di voler vincere lo scudetto dopo che l’anno prima gli ha rotto i coglioni così come fatto gli anni precedenti. Quest’anno lui non poteva dire niente perché il Napoli ha viaggiato a vele spiegate. Anche domenica con quelle dichiarazioni ha dimostrato un ego impressionante come se il merito fosse tutto il suo”.