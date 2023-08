Cassano contro ADL: “Berlusconi non ha cambiato il calcio e vuoi farlo tu? Occhio quest’anno…”

Nel corso del suo intervento alla Bobotv su Twitch, Antonio Cassano ha attaccato il presidente del Napoli De Laurentiis

Nel corso del suo intervento alla Bobotv su Twitch, Antonio Cassano ha attaccato il presidente del Napoli De Laurentiis: “De Laurentiis e il calcio sono come il bianco e il nero. La clausola di Spalletti è una merdata. De Laurentiis vuole cambiare il calcio italiano, ma non l’ha fatto Berlusconi che ha vinto tutto e comandava il mondo e vorrebbe farlo lui? Caro De Laurentiis, occhio quest’anno… Se quest’anno non vinci, la gente non è stupida. È vero che metti i soldi e non hai debiti, ma è la gente che ti fa guadagnare il grano. E quest’anno bisogna vincere, il calcio italiano non l’hai scoperto tu e non lo cambi tu”.