Cassano controcorrente: “Lo 0-4 darà molti più vantaggi in Champions al Napoli che al Milan”

TuttoNapoli.net

L'ex calciatore Antonio Cassano, nella rubrica 'Habla con Antonio' sul suo profilo Instagram, ha così commentato la sconfitta del Napoli contro il Milan: “È la prima partita quest’anno in cui il Napoli non è stato il Napoli. Il Milan arrivava prima sulla palla, ha giocato meglio, era più fresco, aveva più voglia. Il Napoli è stato molto molto superficiale, ha sbagliato tanto. Il Milan in 30 minuti ha fatto due gol che hanno indirizzato la partita.