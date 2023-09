Cassano duro alla BoboTv: "ADL ha rotto il giochino! Con Spalletti vincevi altri 2-3 anni"

Intervenuto alla BoboTv Antonio Cassano ha dichiarato

Intervenuto alla BoboTv Antonio Cassano ha dichiarato: "Osimhen con la Lazio non ha fatto una buona partita e se lui manca che succede? Lo scorso anno Anguissa faceva la differenza e Lobotka era fondamentale e Lozano era una spina nel fianco. Ora viene Garcia e mette in discussione Raspadori che deve giocare, ma perché? E comunque Lobotka col 4-2-3-1 lo disintegri. De Laurentiis ha rovinato tutto il giochino, Spalletti era il più forte di tutti, potevi vincere ancora per 2-3 anni mentre ora ci sono dei problemi".