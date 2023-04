Cassano: "I media difendono il calcio osceno di Mou ed Allegri e attaccano Spalletti che domina a Milano!"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante ed ora commentatore Antonio Cassano ha parlato di diversi allenatori e non solo

TuttoNapoli.net

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante ed ora commentatore Antonio Cassano ha parlato di diversi allenatori e non solo: "Mourinho? Ha vinto tanto? Non me ne frega niente. Vale per lui come per Allegri. Con i giocatori forti che hanno fanno vedere un calcio osceno. Hai le coppe in bacheca? E allora? Se le loro squadre giocano di m... io lo dico e non mi nascondo. Rosa non all'altezza? È la sua scusa preferita per scaricare le colpe. Qualche direttore di giornale e qualche opinionista in tv gli fanno passare questa bugia. Ma la Roma ha il terzo monte ingaggi in Italia dopo Inter e Juve. Il giocatore più forte sul mercato era Dybala e l’ha preso lui. E poi Matic e Wijnaldum, tutte richieste sue. Dice che non ha la rosa? Col Torino in panchina aveva Pellegrini, Matic, Abraham, Belotti, Ibanez, Kumbulla, Celik, Camara... Ma di che parliamo? Ha vinto 1-0 con un tiro in porta su rigore in tutta la partita. La Roma è piena di nazionali. Lui si nasconde dietro gli alibi e non parla mai di calcio. Tra la rosa della Lazio e quella della Roma c’è un abisso clamoroso: solo che Sarri fa giocare la squadra in maniera straordinaria.