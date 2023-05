Cassano: "Napoli come il Leicester ma più bello. Spalletti migliore al mondo con Ancelotti"

Antonio Cassano ha parlato alla Bobo Tv dell'imminente successo del Napoli in campionato, partendo dal pareggio di domenica contro la Salernitana

Antonio Cassano ha parlato alla Bobo Tv dell'imminente successo del Napoli in campionato, partendo dal pareggio di domenica contro la Salernitana: "Mi sono emozionato, mi ricorda il 18 dicembre a Buenos Aires (festeggiamenti per il Mondiale, ndr)... Prima della partita, quando l'Inter ha vinto, si sono sentite delle scosse di terremoto a Napoli. In partita il Napoli voleva vincere, poi c'è stata questa disattenzione e Dia che ha fatto un grandissimo gol. Sarebbe stata la domenica perfetta, ora faranno festa giovedì o quando sarà... Ha detto bene Spalletti, il godimento fra 2 giorni sarà ancora più grande".

Quindi un giudizio sulla stagione in generale del Napoli: "Quello che loro hanno fatto quest'anno sarà epico, sarà storia. Nessuno mai in Italia all'inizio della stagione, da così sfavorito, ha fatto il calcio più bello d'Italia e disintegrato un campionato. Non scordiamoci che ha dato via 5-6 titolari. Il miglior allenatore al mondo oggi, escluso Ancelotti, è uno solo: Luciano Spalletti, senza se e senza ma. Ha elevato tutti ad un livello stratosferico, è un qualcosa di unico e inimitabile. Dal '91 ad oggi, tolte Juve, Inter e Milan, hanno vinto una volta solo Lazio e Roma. Con quello che Spalletti aveva a disposizione, nessuno in Italia su 60 milioni di persone avrebbe detto che il Napoli potesse vincere lo Scudetto. E' la stessa cosa del Leicester in Inghilterra, con l'aggiunta dell'aver fatto il calcio più bello d'Europa".