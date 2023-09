Cassano: "Napoli è una piazza tremenda, Garcia è molle e moscio!"

Intervenuto alla BoboTv Antonio Cassano ha dichiarato

Intervenuto alla BoboTv Antonio Cassano ha dichiarato: "Se al posto di Spalletti il Napoli avesse preso Conte che fa un calcio che a me non piace ma è efficace e lavori tanto fisicamente, allora avrei messo il Napoli in prima classe con l'Inter. Garcia, con tutto il rispetto, lo vedo molle e moscio per la piazza di Napoli che è tremenda. Loro sono stati abituati alla Nutella e quando la Nutella comincia a non esserci e mangi la marmellata e poi il pane senza niente allora vai in difficoltà.

Io non sono un genio ma vedo le differenze tra i due. Spalletti aveva creato empatia, gestione, aveva coglioni grandi così, la piazza lo seguiva. Garcia già a Frosinone ha vinto con grande difficoltà".