Cassano: “Napoli-Lazio da pareggio. Sarri molto intelligente a creare un cubo su Lobotka”

L'ex calciatore Antonio Cassano nel consueto appuntamento sul suo profilo Instagram ‘Habla con Antonio’, ha analizzato la sconfitta del Napoli contro la Lazio: “Ho visto una partita nella partita, nel senso che il Napoli ha tentato di fare sempre il suo gioco però Sarri molto intelligente ha creato un cubo per marcare Lobotka. E’ stato incredibile, o lo marcava Immobile o usciva uno tra Luis Alberto o Milinkovic Savic o addirittura Vecino. Gli ha lasciato solo la parte esterna. Se non gira Lobotka il Napoli è in difficoltà anche se secondo me il risultato più giusto sarebbe stato un pareggio.