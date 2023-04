Cassano: "Per il Napoli era la partita più importante, una cosa mi fa ben sperare per la Champions"

"Partita di grande sacrificio, di grande voglia e compattezza, dopo una scoppola clamorosa e inattesa".

TuttoNapoli.net

L'ex calciatore Antonio Cassano, intervenuto alla Bobo TV, ha parlato così della vittoria del Napoli a Lecce: "A Lecce ho visto un Napoli caratteriale, di grande sacrificio. Sull’1-1 ho visto una cosa fondamentale, Lozano se non fa lo scatto di 70 metri a recuperare la palla sull’esterno a Di Francesco rischiano di prendere il 2-1. Partita di grande sacrificio, di grande voglia e compattezza, dopo una scoppola clamorosa e inattesa. Hanno avuto un possesso palla del 75%, creando non tanto, il giusto, con un Lecce vivo. Dopo l’errore del portiere del Lecce la partita si è chiusa, il Napoli ha gestito i tempi, le giocate, avevano le partite in mano. Anche sull’1-0 non pensavo che il Lecce potesse riprendere la partita, perché vedevo la tranquillità nel gestire da parte del Napoli.