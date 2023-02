Cassano replica a Caressa: "Dal Bayern al Napoli, se hai la palla domini! Mi vergogno di quel che sento..."

Antonio Cassano, ex calciatore, alla 'Bobo Tv' su Twitch ha replicato a Fabio Caressa (senza nominarlo) sulla questione possesso palla

Antonio Cassano, ex calciatore, alla 'Bobo Tv' su Twitch ha replicato a Fabio Caressa (senza nominarlo) sulla questione possesso palla: "Io non faccio nomi, ma se noi facciamo un torello e ci passiamo il pallone, cosa succede? ce l’abbiamo sempre noi e chi è in mezzo gira a vuoto, significa che la palla è mia e non rischiamo di andare in mezzo. Nel calcio l’Italia è messa così male che qualche incompetente ancora parla di possesso palla senza sapere niente e mi vergogno di essere italiano, continuano a raccontare balle. Quando una persona è finita, sei bollito, non puoi arrampicarti! Il City, il Bayern, il Napoli… se hai la palla come loro non puoi subire gol! E’ il dominio del gioco! A questi incompetenti e chi li affianca dico: ma non vi vergognate? Continuate a parlare del nulla.