Cassano risponde a Mourinho: "I suoi trofei può metterseli nel c**o!"

Questa sera a Striscia la notizia Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’Oro ad Antonio Cassano, dopo il botta e risposta dei giorni scorsi tra l’ex calciatore e l’attuale allenatore della Roma José Mourinho."Mourinho soffre il fatto che io sia l’unico in Italia a dirgli la verità: ha vinto in carriera perché ha sempre avuto fortuna, ma come allenatore è scarso", replica Fantantonio, che sulla critica mossagli da Mou di non aver mai vinto niente, attacca: "Mourinho i suoi trofei può metterseli nel c**o…".