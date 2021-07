Cassano scettico su Donnarumma: "Se è il migliore perché non Bayern, Barça o Real?"

Antonio Cassano non è convinto che Gianluigi Donnarumma sia effettivamente il miglior portiere al mondo. Intervenuto in diretta sul canale Twitch di Christian Vieri, l'ex attaccante ha così parlato dell'estremo difensore fresco di addio al Milan: "Perché, se è il portiere più forte del mondo, non vanno a prenderlo il Bayern Monaco o il Real Madrid, o il Barcellona? Neuer ha 36 anni, se questo poi è il miglior portiere in circolazione prendi Courtois e Ter Stegen e li mandi via. Invece va al PSG".