Cassano: “Se l’Inter vince a Napoli, è finito il campionato!”

vedi letture

Nel corso di Viva El Futbol, Antonio Cassano si è proiettato allo scontro al vertice tra Napoli e Inter in programma sabato alle ore 18 al Maradona: “Se l’Inter vince a Napoli per me è finito il campionato. La squadra di Inzaghi in caso di vittoria taglia fuori il Napoli definitivamente dalla corsa scudetto. L’Inter senza l’Atalanta poteva anche giocare per due risultati su tre e invece in questa situazione deve provare a vincere al Maradona”.

