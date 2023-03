Cassano: "Sento ancora Spalletti. A Roma l'hanno disintegrato, forse si saranno pentiti..."

Perché Antonio Cassano ha avuto un rapporto tormentato con Luciano Spalletti. Risponde l'ex attaccante della Roma a La Repubblica

TuttoNapoli.net

Perché Antonio Cassano ha avuto un rapporto tormentato con Luciano Spalletti. Risponde l'ex attaccante della Roma a La Repubblica: "Per colpa mia. Dopo l’allenamento alla Roma i più giovani portavano via le porte. Lui arrivò e ci disse: da oggi, le porte le toglie tutta la squadra. Metteva regole. Il volume della musica? Io lo tenevo alto, lui veniva e lo abbassava. Non guardava in faccia nessuno, Cassano, Totti o Montella: dopo tre giorni in cui mi sono comportato male mi ha tolto la fascia di vice capitano e mi ha messo fuori rosa, giustamente.