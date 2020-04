Cassano sicuro: "Non si può tornare in campo! Giocare nell'anno solare? Difficile..."

Antonio Cassano non ha dubbi: "Non si può tornare in campo". L'ex calciatore, intervenuto in una diretta Instagram col giornalista Pierluigi Pardo, si è mostrato del tutto contrario alla possibile ripresa del campionato: "La realtà dei fatti è che non si può riniziare a giocare, soprattutto per fare 13 partite in 45 giorni, anche se ci dovessero essere 8-10 cambi. Giocare il campionato nell'anno solare come propone Galliani mi sembra un po' difficile, il presidente Gravina e tutti gli altri devono essere uniti nel fermare il calcio".