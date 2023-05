Cassano: "Spalletti pietra miliare dello scudetto. Il Napoli può aprire un ciclo? C'è un unico modo"

L'ex calciatore Antonio Cassano, nella sua rubrica su Instagram 'Habla con Antonio', ha parlato del possibile ciclo che può aprire il Napoli.

L'ex calciatore Antonio Cassano, nella sua rubrica su Instagram 'Habla con Antonio', ha parlato del possibile ciclo che può aprire il Napoli dopo la vittoria dello scudetto: "L'unico modo per vincere ancora è confermare gente come Osimhen e Kvaratskhelia e aggiungere qualche giocatore. Ma poi c'è il discorso che arriveranno le big europee che offrono stipendi 5/6 volte superiori e sarà dura rifiutare per loro. A meno che De Laurentiis decida di aumentare gli ingaggi, ma la vedo difficile. L'alternativa è trovare giocatori pronti in caso di partenze illustri così come fatto quest'anno. Ma è troppo rischioso visto che non ti può andare bene sempre.

Spalletti? Ha avuto il coraggio e le idee. Nel calcio si vince così. Nella mia vita non avevo mai visto una squadra sfavorita che vince, che fa un gioco meraviglioso e dove un allenatore fa rendere tutti al di sopra delle loro possibilità. La pietra miliare dello scudetto del Napoli è l'allenatore che gli ha fatto credere di essere i più forti".