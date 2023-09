Cassano torna sulla Macedonia: "Campo schifoso, da agricoltori! Bravo Elmas, persona per bene..."

Intervenuto alla Bobo Tv l'ex calciatore Antonio Cassano ha parlato della nazionale

Intervenuto alla Bobo Tv l'ex calciatore Antonio Cassano ha parlato della nazionale: "Macedonia-Italia? In terza categoria non si può giocare, il campo era schifoso e comunque l'Italia poteva fare 7 gol nel primo tempo. Per fortuna Elmas, persona per bene, ha chiesto scusa. Ma dico di più, era un campo di agricoltori e gli fai pure un complimento. Il lavoro che sta facendo Spalletti è da lode prendendosi una gatta da pelare come l'Italia".