Castellacci scettico sulla ripartenza: "Se si trova un positivo quando andranno in ritiro come si fa?"

Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale e presidente dei medici del calcio, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "La Federazione non prende in considerazione i medici del calcio. Oggi si incontrano per la ripresa, ma i dubbi che c'erano sul protocollo non sono stati chiariti. Il Torino ha un positivo e questo giocatore andrà in quarantena. Ma se quest'ultimo fosse stato in contatto con lui dovrebbe andare in quarantena anche qualche altro giocatore. Se quando tutti andranno in ritiro dovesse scoprirsi un caso di COVID-19, cosa si farà? Si segue il Decreto governativo e si va in quarantena o si fa come la Bundesliga e va in quarantena solo il positivo? Ci sono ancora tanti punti interrogativi".