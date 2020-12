Castellini: “Diego un esempio i compagni di squadra, tante cattiverie su di lui"

Luciano Castellini, ex portiere del Napoli, ha parlato a Marte Sport Live sulle frequenze di Radio Marte: “Diego è stato onorato da tutto il mondo. E’ tutto molto triste soprattutto per tante cattiverie che molti dicono. Ma i compagni non potranno mai parlare male di Maradona. Resta il numero uno in assoluto. Ho avuto la fortuna anche di giocare con un altro campione come Krol. Ruud è stato il Maradona dei difensori, Diego è il Maradona di tutti: era un esempio per noi compagni di squadra. Era buono e generoso. Con Krol e Diego il Napoli sarebbe stato fortissimo. Meret? Continuo a pensare che la prima regola di un portiere sia quella di parare, adesso il calcio è cambiato e serve anche l’impostazione coi piedi”.