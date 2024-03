Castellini: “Meret criticato ingiustamente. Quali sarebbero i suoi difetti?"

"Per me è un buon portiere. L’ho allenato pure nelle nazionali giovanili e mi sembra completo".



La scuola portieri italiana sta bene. Lo assicura Luciano "Giaguaro" Castellini, che nella sua vita ha fatto il portiere, il preparatore e ora lo scout dei giovani talenti per l'Inter: "Ci sono tanti talenti. Ma adesso abbiamo una fobia. Forse sono vecchio – ride – ma per me il portiere ha un compito ben preciso. Deve parare. È fondamentale. Adesso sembra che non basti più: è importante saper impostare l’azione con i piedi, ma non deve diventare un’ossessione. Rischiamo di bruciare tanti giovani", ha detto a La Repubblica, nella sua edizione napoletana.

A Napoli c’è Meret.

"Per me è un buon portiere. L’ho allenato pure nelle nazionali giovanili e mi sembra completo".

Eppure viene criticato tanto.

"Onestamente non capisco. Quali sarebbero i suoi difetti?".

Per qualcuno ha poca personalità.

"Probabilmente è soltanto educato. Ma cosa dovrebbe fare? La realtà è una: tutti abbiamo commessi errori. È capitato anche a me, ma dei portieri della mia generazione si ricordano solo le grandi parate".

Sul Napoli ha aggiunto: "Napoli resta una città immensa, purtroppo gli azzurri hanno avuto delle difficoltà. La squadra ha vissuto un’annata molto complicata. Ora c’è poco da dire. Bisogna fare tanti punti e poi vedremo dove arriverà. Ma di Calzona non dico nulla: se il Napoli lo ha preso, è bravo. Non lo conosco bene".