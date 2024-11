Castellini: "Perché si crocifigge Meret al minimo errore? Li facevo anch'io e mi perdonavano..."

vedi letture

Luciano Castellini, ex portiere del Napoli ed ex preparatore dei portieri anche della Nazionale, ha parlato di Alex Meret e non solo in un'intervista concessa a Il Mattino: "Ho allenato Alex Meret nelle nazionali giovanili, è un ottimo portiere, ha fatto grandi partite ma non comprendo perché al minimo errore viene crocifisso. Anche io ho fatto tanti errori a Napoli ma mi hanno sempre perdonato".

La corsa scudetto sarà ancora tra Inter e Napoli o vede altre favorite?

"Io ci inserisco anche l’Atalanta che fa finta di nulla, ma è sempre lì... Penso siano quelle che fino ad ora hanno avuto più continuità».

Per chi tifa?

"Non la guarderò e credo finirà 0-0".