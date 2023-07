Castori sicuro: “Giuntoli è l’uomo giusto per riaprire il ciclo vincente della Juve”

Fabrizio Castori, allenatore, ha parlato ai microfoni di TuttoJuve di Cristiano Giuntoli, con cui ha lavorato ai tempi del Carpi.



TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Fabrizio Castori, allenatore, ha parlato ai microfoni di TuttoJuve di Cristiano Giuntoli, con cui ha lavorato ai tempi del Carpi.

Cristiano è pronto per affrontare un'avventura molto importante. E' sicuramente maturo per poter approdare in un top club come la Juventus, le sue capacità e la sua esperienza sono sotto gli occhi di tutti. Poteva ambire a qualsiasi squadra europea, non potrebbe essere altrimenti per chi ha appena vinto uno scudetto con il Napoli. Il suo è un biglietto da visita più che prestigioso".

Come lo descriveresti?

"E' un ragazzo che è rimasto umile, intelligente, un gran lavoratore, capace di adattarsi ad ogni situazione. Immagino abbia già presentato ad Allegri e a tutto lo staff quelle che sono le sue idee. E' sempre molto chiaro in ciò che dice".

Lo attende una sfida difficile alla Juventus?

"La sfida è difficile, perché non è mai facile ricostruire, ma per Cristiano non sarà impossibile. La Juve non può fare peggio di così, paradossalmente sarà più semplice arrivare oggi rispetto a quando la squadra era vincente e dominava in lungo e in largo. Il momento storico è quello giusto, c'è bisogno dalle parti di Torino di una grande ricostruzione. E Cristiano è quello più bravo di tutti".

E si affiderà completamente ai giovani?

"Lui è molto bravo a lavorare coi giovani, ma vorrei fare una premessa per non far passare un messaggio sbagliato: Cristiano riesce sempre ad entrare in sintonia con l'allenatore. E a seconda di chi c'è in panchina, lui costruisce sempre la squadra adatta. Questo lo posso affermare con cognizione di causa, quando era a Carpi mi convinse che era il gruppo adatto al mio calcio e alle mie idee. Riaprirà il ciclo con gente un po' più fresca, giovane, già esperti per rivincer subito. Farà la squadra ad Allegri, così come l'ha fatta per Sarri, Spalletti e gli altri tecnici avuti al Napoli".

Weah, che è arrivato da poco, e Parisi, che interessa molto, sono due profili da Giuntoli?

"Sono due profili da Giuntoli, ma non sono a conoscenza dei suoi obiettivi di mercato. Posso dire che le trattative condotte negli scorsi anni riguardavano sempre giocatori freschi, di gamba e anche un po' sconosciuto, come Kvaratskhelia o Anguissa ad esempio".