Castori sicuro: "La Juventus tornerà al top con Giuntoli. Un predestinato, un fuoriclasse"

Fabrizio Castori ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport di Cristiano Giuntoli, con cui ha lavorato ai tempi del Carpi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Fabrizio Castori ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport di Cristiano Giuntoli, con cui ha lavorato ai tempi del Carpi: "Cristiano mi disse: 'E' così veloce che scompare dal video...'. Era Kevin Lasagna, poi arrivato a giocare anche in Nazionale. Lui è così, sceglie sempre i giocatori funzionali per il gioco degli allenatori. E' molto preparato, conosce tutti e ha contatti ovunque. E’ un dirigente che mette il tecnico nelle migliori condizioni di lavorare: lo ha fatto a Carpi con me, ma anche con tecnici diversi come Sarri e Spalletti, che puntano più sul palleggio. Si troverà benissimo pure con Allegri e Max trarrà beneficio dal suo arrivo.

La Juventus tornerà al top con Giuntoli. Perchè sono così sicuro? Perché conosco Cristiano e lui non è cambiato dai tempi di Carpi. Parliamo di un professionista che ha fatto la gavetta. E’ umile, intelligente, affabile e non s’accontenta mai. Giuntoli è un predestinato, un fuoriclasse: uno dei migliori d’Europa. Lo avrei visto bene anche in Premier dopo il Napoli".