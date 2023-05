Cauet: "Danso erede di Kim? Sta facendo campionato eccezionale, lo consiglio..."

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Benoit Cauet, allenatore ed ex calciatore dell'Inter

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Benoit Cauet, allenatore ed ex calciatore dell'Inter, che ha parlato di uno dei possibili eredi di Kim: "Un campionato, sin qui, eccezionale di Danso. Il Lens sta dimostrando l’importanza di un progetto di assoluto valore. La squadra è alle spalle di un colosso come il Psg. Soprattutto, sono molti i giocatori di valore nella squadra che potrebbero divenire oggetto del desiderio dei club europei”.