Cauet: "Il Napoli è simile al City, per l'Inter il miglior modo per preparare la finale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Benoit Cauet, ex centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di 1 Football Club della prossima sfida contro il Napoli. “Avrebbe potuto essere una sfida di Champions in semifinale. L’Inter, a differenza del Napoli, ha ancora qualcosa da conquistare in questo campionato, con l’obiettivo fondamentale dei primi quattro posti. Il Napoli, inoltre, potrebbe offrire ai nerazzurri la possibilità di prepararsi proprio per la sfida contro il City, riproponendo qualità similari nell’uno contro uno e nella fisicità di molti azzurri. Ciò detto, sono sicuro che entrambe le squadre vorranno dare il massimo”